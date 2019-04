Gli affari di Arata

(Fotogramma)

I riflettori dei Pm di Roma sono accesi sulle società collegate a Paolo Franco Arata, accusato dalla procura di aver "dato o promesso" 30mila euro al sottosegretario della Lega Armando Siri, indagato per corruzione. In particolare i magistrati stanno passando al setaccio i bilanci delle società Etnea Srl, Alquantara Srl, Solcara Srl, e Solgesta Srl. Delle prime due, stando a quanto si legge nella scheda personale di Arata presente nel database della Camera di Commercio, il professore genovese risulta amministratore unico. Ma per l'ex parlamentare di Fi, coinvolto nell'inchiesta della Dia palermitana su eolico e tangenti, spunta anche un incarico come presidente del consiglio di amministrazione del 'Consorzio Campania Ambiente 2'.

Il Consorzio, costituito il 7 dicembre del 1999, come si legge nel fascicolo storico visionato dall'Adnkronos, "ha per oggetto il migliore coordinamento dell'attività dei soggetti consorziati rivolta a rendere possibile, in qualsiasi forma, la realizzazione, in proprio o per conto terzi, di impianti industriali per il trattamento dei rifiuti speciali e non". "Tale attività - è scritto sempre nel documento - sarà svolta in un primo momento nell'ambito dell'iniziativa finalizzata a localizzare la piattaforma polifunzionale campana nell'area Asi Volturno Nord e coordinata da Federindustria Campania e dalla Società consortile per azioni Sviluppo Volturno Nord".

Anche se l'impresa risulta ancora iscritta, "in realtà questo Consorzio non ha mai operato", spiega all'Adnkronos il commercialista Loreto Notarantonio, che risulta uno dei consiglieri del 'Consorzio Campania Ambiente 2'. "Sono 25 anni che non vedo Arata, non abbiamo avuto più contatti con lui. Il Consorzio doveva partecipare sostanzialmente alla realizzazione degli impianti in Campania ma questo non è mai accaduto, non si è fatto più nulla. E' una cosa morta e sepolta. Arata rappresentava all'interno del Consorzio un imprenditore di Novi Ligure che costruiva altoforni", aggiunge il commercialista.