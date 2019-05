"Se rispetto ad una bambina di 4 anni che lotta con la vita solo perché si trovava per strada in una grande capitale europea e del mediterraneo come Napoli, si risponde con le statistiche, vuol dire che si è molto lontani dai sentimenti della gente". Lo ha affermato a Catania l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti in merito alla bimba ferita a Napoli. "Quello che è avvenuto a Napoli - ha aggiunto- è una sfida molto profonda alla democrazia italiana. Una democrazia non può permettere che avvenga quello che a Napoli è avvenuto". "E nel momento che quello che è successo a Napoli è avvenuto - ha concluso l'esponente di punta del Pd riferendosi al ministro Salvini- i rappresentanti delle istituzioni della democrazia italiana interrompono qualunque cosa stanno facendo, anche la campagna elettorale, e vanno a Napoli perché li, appunto, si sta giocando una partita importante della nostra democrazia".

Durante il comizio di Salerno di oggi il vicepremier ha annunciato che andrà a trovare Noemi, la bimba ferita. "Spero che arrestino presto quel delinquente che ha sparato alla bimba di 4 anni che speriamo vinca la sua battaglia" ha detto Salvini.