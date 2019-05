'Super lavoro' poliziotti, in arrivo 124 milioni

(FOTOGRAMMA)

Quasi 124 milioni di euro per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali della polizia 2018. L’accordo è stato firmato al Viminale, al termine del tavolo di concertazione con i sindacati di categoria, alla presenza del ministro Matteo Salvini e del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

Il Fondo, previsto dell’art. 14 del D.P.R del 18 giugno 2002, n.164, è finalizzato a remunerare il personale della polizia al raggiungimento di qualificati obiettivi e a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali. Le risorse disponibili sono state utilizzate per compensare la reperibilità e il cosiddetto intervento su chiamata, il cambio turno, la produttività collettiva e i servizi in alta montagna, come per gli anni precedenti, e la nuova fattispecie controllo del territorio, per la quale è stato destinato un importo pari a 9,89 milioni di euro.

Quest’ultima va a premiare quegli operatori della polizia impiegati in attività esterna di controllo del territorio impegnati nei turni serali e notturni, nonché il personale che, nei medesimi orari, svolge attività nelle sale operative o nelle sale radio che coordinano gli stessi servizi. Secondo l’accordo raggiunto, l’amministrazione dell’Interno si è impegnata alla liquidazione dei compensi nel prossimo mese di luglio, tenuto conto dei necessari adempimenti tecnico-contabili.