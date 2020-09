Agguato a Napoli, Nino Di Matteo: "Ho apprezzato servizio Tg2"

(Fotogramma/Ipa)

"La storia professionale di Francesco Vitale parla da sola e dimostra la sua grande conoscenza del fenomeno e il suo coraggio. Ho visto il servizio di cui tanto si parla e personalmente l’ho apprezzato sia per l’analisi che per la evidente finalità di evitare il rischio che determinate figure criminali vengano in qualche modo mitizzate e diventino oggetto di possibile emulazione". Lo dice all'Adnkronos il Sostituto procuratore nazionale Antimafia Nino Di Matteo, intervenendo sul caso suscitato dal servizio del Tg2 sull'uomo accusato di aver ferito la piccola Noemi a Napoli, servizio oggetto di critiche da parte di Alberto Airola (M5S), componente della Commissione di Vigilanza Rai.