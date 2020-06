Berlusconi: "A leader Ue mando i fiori, Salvini al massimo una felpa..."

"Questi signori del governo non sanno come rapportarsi con i politici degli altri Paesi. Hanno detto che vogliono andare in Europa a battere i pugni sul tavolo, invece ci vogliono buoni rapporti di stima". Silvio Berlusconi ospite di Bersaglio Mobile su La7 ricorda come con molti leader europei sia rimasto in contatto, "ad alcuni faccio gli auguri per il compleanno, mando regali, fiori...". Pronto Enrico Mentana gli chiede se ce lo vede Salvini mandare fiori ai leader europei: "No, al limite manderebbe una felpa...", replica scherzando Berlusconi.