Paragone a Di Maio: "Hai ancora fiducia in me?"

Alla luce delle dichiarazioni di questi giorni, hai ancora fiducia in me? Lo avrebbe chiesto Gianluigi Paragone a Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta M5S. Il senatore 5 Stelle ha assicurato che le sue non erano critiche rivolte "al buon lavoro" del titolare del Mise, ma è tornato a ribadire che "due ministeri sono troppi".