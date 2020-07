Ue, Salvini: "Non sosterremmo Timmermans"

(Afp)

Per il vertice della commissione Ue "leggevo l'ipotesi di un socialista olandese, il signor Timmermans, che già in passato si distinse per parole dure nei confronti dei lavoratori e del popolo italiano". E' quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini in collegamento con SkyTg24. "Mi sembra che l'Europa debba nascere nel nome del diritto al lavoro, alla vita, alla salute e non nel nome della precarietà, dell'austerità, dei tagli e dei ricatti: un socialista, un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea mi sembra l'ultima delle scelte rispettose della volontà popolare e sicuramente non lo sosterremmo".