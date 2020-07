Regione Puglia, si dimette assessore Agricoltura Leonardo Di Gioia

(Fotogramma)

L'assessore alle risorse agricole della Regione Puglia Leonardo Di Gioia si è dimesso dalla carica. Lo aveva già fatto a gennaio al culmine delle proteste degli agricoltori per i ritardi nel Programma di sviluppo rurale, nei risarcimenti per le gelate del 2018 e nella lotta alla xylella. Poi erano rientrate ma aveva destato scalpore il suo sostegno alle elezioni europee a un candidato della Lega.

"Ringrazio Leonardo Di Gioia - commenta il presidente della giunta Michele Emiliano - per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell’assessorato all'Agricoltura. Non sono stati anni facili, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l'attuazione del programma di governo".