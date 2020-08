Carabiniere ucciso, Scalfarotto in carcere. Ira Salvini

Il post di Matteo Salvini su Facebook

"Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato... Non ho parole!!! Pazzesco". Così Matteo Salvini su Facebook, postando lo screenshot di Ivan Scalfarotto che ha reso noto di essere "andato a Regina Coeli a verificare le condizioni dei due arrestati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega".