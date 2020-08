Europei nuoto 2022, ok a candidatura Roma

(Fotogramma /Ipa)

Ok alla candidatura di Roma per gli europei di nuoto nel 2022. E' quanto avrebbe deciso il Consiglio dei ministri, tuttora in corso. Inoltre sarebbe stata deliberata la candidatura di Taranto come sede dei Giochi del Mediterraneo nel 2025.

"Ok da Cdm alla candidatura per gli Europei di Nuoto Roma 2022 Italia in corsa per grande evento internazionale. Parte la sfida", il commento su Twitter della sindaca di Roma Virginia Raggi.