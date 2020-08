(Fotogramma)

"Non ho mai usato l'aggettivo 'sleale' parlando del presidente Berlusconi". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Chi mi attribuisce questa espressione pesca nel torbido per eludere le questioni politiche che ho posto e che non riguardano il mio ruolo ma il futuro di Forza Italia".