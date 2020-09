Nuova fake news attribuita a Adnkronos, indaga polizia postale

Ancora una volta risulta che in alcune chat di parlamentari circola una notizia, relativa al fallimento dell'accordo tra 5 stelle e Pd per la formazione del nuovo governo, attribuita all'Adnkronos e che l'agenzia non ha mai diffuso. Si tratta di un falso. L'Adnkronos ha segnalato il caso alla polizia postale che già sta indagando su un precedente finto lancio di agenzia.

La notizia falsa, relativa al fallimento dell'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle, arriva a pochi giorni di distanza da una precedente fake news attribuita all'Adnkronos sulla quale la procura di Roma ha già aperto un fascicolo. A piazzale Clodio è già arrivata una prima relazione degli specialisti del Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (un'unità specializzata, interna alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, dedicata alla prevenzione e repressione dei crimini informatici) sulle tracce degli autori del falso.