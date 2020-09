Paragone: "Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi"

(Foto Fotogramma)

"In questo audio Renzi parla di me e di Alessandro Di Battista come 'quelli che vogliono far saltare la (sua) trattativa'. Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi". Lo scrive su Facebook Gianluigi Paragone, senatore del M5S, condividendo un articolo di 'Repubblica' che riporta le parole dell'ex segretario dem contro Paolo Gentiloni.