Meloni contro Chef Rubio: "Cuoco tronista predica odio"'

(Fotogramma)

"Questo 'cuoco tronista' che fa spesso ospitate (a pagamento) su TV pubbliche e private invita a 'eliminare fisicamente i sovranisti'. Con ogni probabilità è troppo incolto e troppo scemo per sapere che in anni passati in Italia a parole come quelle sono poi seguiti gli anni di piombo e le uccisioni di molti ragazzi. Chi predica l'odio e la violenza non dovrebbe trovare spazio e pubblicità sui media, in particolare su quelli pubblici. Oppure si vuole cominciare col sostenere che 'uccidere un sovranista non è reato' e che anzi è un dovere per ogni buon cittadino?". Lo scrive su facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni, replicando a un post di chef Rubio che invita a 'eliminare fisicamente i sovranisti'.