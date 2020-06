Coro Pd contro Di Maio: "Ultimatum inaccettabili"

(Afp)

"Ultimatum inaccettabili". Una dopo l'altra, arrivano le dichiarazioni dei big del Pd alle dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio. "I nostri punti sono chiari: se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto", le parole del leader politico del M5S.

"I democratici sono impegnati a sostenere lealmente lo sforzo del presidente Conte. Questo sforzo da solo ha già fatto recuperare fiducia nell’Italia. Gli ultimatum di Di Maio al presidente incaricato sono davvero inaccettabili" afferma Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera.



"I dati Istat dicono che il Pil è diventato negativo con il governo gialloverde. Noi vogliamo evitare recessione e aumento Iva. Ma proprio per questo gli ultimatum e le minacce di Di Maio sono irricevibili" scrive poi Maria Elena Boschi.

"Mi piacerebbe sapere con che faccia chi ha portato l’Italia a crescita zero si permette di lanciare ultimatum e minacce a chi finora - e non senza costi - ha tenuto un comportamento leale e responsabile nell’interesse del Paese - afferma Luigi Marattin -. Forse un bel bagno di realtà farebbe bene a tutti".

REPLICA 5S - Poi la replica pentastellata. "Luigi Di Maio ancora una volta ha ribadito che per il MoVimento 5 Stelle i temi sono al centro di qualsiasi azione politica. Non comprendiamo lo stupore di alcuni - si legge in una nota 5S -. Per noi conta il programma, contano le soluzioni ai problemi degli italiani, non le poltrone. E ci auguriamo che sia così per tutti".