Paragone: "Franceschini vuole far fuori Di Maio"

(Fotogramma)

"Il primo fa capire chi comanda. Il secondo vuole far fuori Di Maio da Palazzo Chigi". Così su Facebook il senatore M5S Gianluigi Paragone commenta le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi (al 'Sole 24 Ore') e Dario Franceschini (su Twitter). L'ex premier, intervistato dal quotidiano economico, chiede un "governo per il Pil" o, avverte, "non avrà i nostri voti". Franceschini propone invece di "eliminare entrambi i posti da vicepremier".