Di Maio: "Comunque andrà, orgoglioso di squadra M5S"

(Fotogramma)

"Comunque andrà sono orgoglioso di loro e del lavoro svolto". Luigi Di Maio si è espresso così in un post su Facebook dopo un incontro con i membri grillini dell'esecutivo. "Questa mattina a Palazzo Chigi ho incontrato ministri, vice ministri e sottosegretari del MoVimento 5 Stelle", ha scritto il capo politico del Movimento.

"Un saluto alla grande squadra del MoVimento che ha governato per 14 mesi con impegno e dedizione, pensando sempre al bene dei cittadini. Comunque andrà sono orgoglioso di loro e del lavoro svolto", ha concluso.



Quale dev'essere il ruolo di Di Maio? "Non è che io scelga il ruolo di Di Maio. Io ritengo debba essere un ruolo di primo piano, perché è il nostro capo politico ed è giustissimo che porti avanti le politiche del M5S. Se non lo fa lui chi lo deve fare", ha detto Carlo Sibilia, sottosegretario al Viminale, dopo l'incontro. "Io penso che stiano facendo tutto loro (il Pd, ndr) sulla questione della vicepresidenza, a noi non interessa. Il mio obiettivo è risolvere i problemi dei cittadini", ha rimarcato Sibilia.