Salvini-Morani, scontro social sui migranti

(Fotogramma)

Matteo Salvini attacca Alessia Morani, deputata del Partito democratico, postando su Facebook il fermo immagine di un intervento televisivo. "Quelli del PD hanno già ricominciato ad andare in tivù dicendo che serve far arrivare immigrati perché 'mancano lavoratori'” ha scritto il leader della Lega aggiungendo l'hashtag #maicolPd.

La risposta della Morani non si è fatta attendere: "#Salvini sei stato così occupato a bere mojito e a girare per le spiagge che non sai neppure cosa chiedono le aziende del nord-est. La prossima, volta prima di sparare le tue solite balle, fai uno squillo a qualche imprenditore. Magari impari qualcosa" ha scritto su Twitter.

Poco dopo, la deputata dem ha rincarato la dose pubblicando il video di Salvini al Papeete con il commento: "Estate 2019. Ministro degli Interni. Crescita zero. Produzione industriale a picco. Da Milano Marittima è tutto".