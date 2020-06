'Italia sceglie l'Europa', Parigi promuove nuovo governo

(Fotogramma)

Parigi commenta positivamente il fatto che "l'Italia compia la scelta dell'Europa". Intervistata su Radio Classique, il sottosegretario agli Affari Europei Amélie de Montchalin commenta in questi termini le notizie provenienti da Roma, con la nascita del nuovo governo. "Il rischio che Matteo Salvini faceva correre al suo paese era che se il suo piano si fosse svolto come lui auspicava, non ci sarebbe stato un governo per avere la legge di bilancio". Poi, con riferimento alla questione migratoria, il sottosegretario del governo di Parigi ha sottolineato che "non possiamo immaginare che la Francia da sola possa regolare la questione dell'asilo, delle migrazioni economiche e climatiche: dobbiamo trovarci assieme con gli Europei".