Santanché: "Offese a Bellanova? Io paragonata a Moira Orfei"

Daniela Santanché (Fotogramma)

"Tutte le anime belle che oggi si stracciano le vesti per gli insulti alla Bellanova, fino a 15 giorni fa mi hanno massacrato per un cerchietto, paragonandomi a Moira Orfei e Crudelia Demon. Se fossi uguale a loro non dovrei dire nulla, invece difendo senza se e senza ma il ministro perché credo che ognuno si debba vestire come meglio crede. Tra l'altro ho visto uomini molto peggio vestiti che andavano a giurare insieme alla Bellanova. Io mi trovo sempre da sola, però non sono come loro e difendo le donne". Lo ha detto all'Adnkronos Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d'Italia, in merito agli insulti social rivolti al ministro Bellanova sul vestito indossato in occasione del giuramento.