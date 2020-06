Conte 'cambia' pochette per fiducia Camera, da 4 a 3 punte

(Afp)

Il giorno della fiducia alla Camera Giuseppe Conte non rinuncia alla sua 'pochette' bianca. Il look è sempre formale-istituzionale: completo blu navy, cravatta in tinta e camicia bianca con gemelli. Ma nel taschino della giacca non manca il 'dettaglio di stile' che ormai lo contraddistingue: il fazzoletto bianco, che stavolta -ecco la novità- è piegato non a quattro ma a tre punte, come vuole la tradizione napoletana.

Chissà se Conte, infatti, abbia ascoltato il consiglio dell'imprenditore partenopeo Maurizio Marinella, noto produttore di cravatte di taglio sartoriale, secondo il quale ''la tradizione napoletana vuole che siano tre le punte della pochette, ma possono diventare quattro solo se il taschino è ampio''.