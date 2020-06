di Ilaria Floris

Trentamila, più altrettanti bloccati nelle piazza dai varchi di sicurezza. Questi i dati ufficiali della manifestazione in piazza Montecitorio organizzata stamane da Fratelli d’Italia per contestare il voto di fiducia al Conte Bis. Giovani, anziani, uniti dalla bandiera tricolore in mano e da un solo grido: “Ridateci l’Italia, elezioni subito!”.