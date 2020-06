Meloni a Conte: "Difficile darvi rispetto, altro che fiducia"

(Fotogramma)

"Non avrete la fiducia di Fdi, abbiamo difficoltà a riconoscere rispetto, altro che fiducia". Così in Aula alla Camera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, Meloni ha aggiunto: "Volgare è imbullonarsi alle poltrone. E' che non capite quali siano le priorità". La parlamentare ha annunciato "un'opposizione senza sconti" nei confronti dell'esecutivo M5S-Pd, definendolo "forse il peggiore governo di politicanti terrorizzati dal giudizio popolare". "Oggi in piazza c’erano 30mila persone", dice tra gli applausi dei suoi, mentre dai banchi del Pd e di Leu e della maggioranza qualcuno risponde simulando il saluto romano. Ovazione per la Meloni da parte dei parlamentari di Fdi.