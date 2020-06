M5S prepara le cinquine dei sottosegretari

(Fotogramma)

Cinque Stelle al lavoro per scegliere i futuri sottosegretari del governo giallorosso. In queste ore, tra Senato e Camera, sono in corso le riunioni dei membri grillini delle varie Commissioni parlamentari, chiamati a 'stilare' una lista di nomi da sottoporre al capo politico Luigi Di Maio. Ogni Commissione dovrà elaborare una rosa di cinque candidati: uno dei criteri su cui si starebbe ragionando - riferiscono all'Adnkronos fonti parlamentari - riguarda la possibilità di indicare tre personalità esterne e due interne per ogni 'cinquina'. L'obiettivo è chiudere la partita tra stasera e domattina, in vista di un possibile giuramento giovedì 12 settembre.