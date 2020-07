M5s, Macina: "Io capogruppo? Me lo chiedono in tanti"

(Fotogramma)

"In tanti me lo stanno chiedendo e fa anche piacere ma non mi risulta che ci sia ancora una data per l'elezione del nuovo capogruppo". Lo dice, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos, la deputata del M5S Anna Macina, sull'ipotesi di una sua candidatura come capogruppo alla Camera.

"Quando ci sarà una data ufficiale ne riparleremo. Lo dico anche - conclude - per rispetto nei confronti di Francesco D'Uva".