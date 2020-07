"Rubala!", la nuova 'hit per Giorgia Meloni'

(Fotogramma)

Una nuova 'hit' per Giorgia Meloni, dopo 'Ollolanda' arriva 'Rubala'. Il musicista Fabio Celenza ha inciso - in anteprima per il programma di Diego Bianchi 'Propaganda Live' - la seconda canzone 'in duetto' con la leader di Fratelli d'Italia, mettendo letteralmente in musica uno dei suoi interventi.

La canzone inizia lentamente, mentre qualche accordo accompagna le parole di Meloni: "Tutti sanno che stanno facendo un governo contro la volontà degli italiani, perché questo è tipico del Pd". Poi il climax, la leader di FdI continua: "Se non puoi ottenere una cosa perché non te la meriti, rubala!", e la canzone prende il via. Con un sapiente e impeccabile lavoro di montaggio e armonizzazione, la "hit di fine estate" è pronta.

"Rubala, rubala, rubala!", nel video si aggiungono anche alcuni passi di danza e il risultato è esilarante. Meloni non ha ancora commentato, ma il pubblico social ha decisamente apprezzato. La canzone di Celenza ha già quasi 60 mila visualizzazioni su Facebook e altre 5 mila su Twitter, e continua a crescere.