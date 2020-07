Calenda: "Evitiamo che M5S diventi partner affidabile della coalizione"

(Fotogramma)

Carlo Calenda lancia un nuovo appello e chiede "obiettivi realistici". Il fondatore di 'Siamo europei' su Twitter cita il parere di Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del comune di Milano, che si interroga sulla discussa possibilità di una scissione. "Io comunque non riesco a capire come - scrive Maran - in due mesi si passi da #senzadime, a #governoinsieme a #eadessomenevado. Però magari sono io a non capire e basta..".

Calenda gli risponde secco. "Fissiamo obiettivi realistici - twitta Calenda - Evitiamo che il M5S diventi il partner affidabile della coalizione. Il rischio di un richiamo alla responsabilità istituzionale da parte di Sibilia va scongiurato. Possibilmente".