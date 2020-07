Salvini: "Duello tv con Renzi? Ipocrita, sfidiamoci al voto"

(Fotogramma)

"Renzi vuole sfidarmi a duello televisivo. Va bene la sfida, ma sfidiamoci alle elezioni vere. Paura? Caro il mio ipocrita...". Matteo Salvini si esprime così, rivolgendosi a Matteo Renzi, in una diretta Facebook. "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonimo. Sarà divertente", ha scritto oggi Renzi nella sua enews.

"Mezzo mondo ci guarda e ride per il governo pagliaccio. Presidente Mattarella, non sarebbe più rispettoso dare il diritto di voto agli italiani. La sovranità appartiene al popolo un po' sì e un po' no? Ovunque si vota, in Italia no... Giochini... Gente che va e gente che viene, Renzi entra ed esce. Una senatrice di Forza Italia (Conzatti, ndr) eletta in Trentino con decine di migliaia di voti della Lega... bum, va con Renzi. Senatrice, non si vergogna ad aver rubato i voti di decine di migliaia di trentini?", aggiunge.

Capitolo immigrazione: "Conte ha calato le braghe, ha riaperto i porti. Faremo di tutto per bloccarli. Sindaci e governatori della Lega diranno tutti i no possibili perché si impedisca che tornino ad aprirsi i rubinetti del business dell’immigrazione clandestina", dice ancora.