Gli gridano 'Spartacus', Salvini replica: "Non ho il fisico"

(Foto Adnkronos)

"Patriota! Spartacus!... Matteo, Matteo!!". Accoglienza inizialmente misurata poi via via più calorosa per Matteo Salvini alla Festa di Atreju. Il leader della Lega si è fatto strada a fatica nella folla dell'Isola Tiberina, concedendo gli immancabili selfie e dispensando sorrisi e battute. A chi lo chiamava "Spartacus", però, ha ribattuto: "Magari... ma non ho il fisico". Invitato dalla leader Fdi Giorgia Meloni con cui ha avuto qualche minuto di faccia a faccia, è stato intervistato dal direttore del 'Corriere della sera' Luciano Fontana.