Salvini: "Torneremo al governo"

(AFP)

Una piazza continua, con l'obiettivo di tornare al governo e con un nemico ben preciso: Bruxelles. Questa la strategia del leader della Lega Matteo Salvini che, in vista della manifestazione del 19 ottobre a Roma, avverte: "Tutta l'Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a Roma, mentre non si contano le singole iniziative di piazza: ad Aosta, Trieste, Bergamo, Parma, Napoli, Lecce".

In un'intervista a 'Milano Finanza', spiega che ''migliaia di persone si stanno organizzando per riprendersi il diritto a essere governati da chi hanno votato e non da chi le ultime elezioni le ha sempre sistematicamente perse. Pensiamo all’incredibile no alla nuova autostrada di Genova, alla Gronda, un’infrastruttura attesa da anni: saremo presto in piazza al fianco di istituzioni e cittadini".