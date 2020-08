ArcelorMittal, Vianello (M5S): "Non voteremo mai scudo penale"

(Fotogramma)

"Per quanto mi riguarda, ma parlo anche per noi tarantini, pugliesi... siamo convinti di rimanere sull'idea che la Costituzione si rispetta. La legge vale per tutti. Ma non è questo il problema per Mittal. L'azienda ha scritto chiaramente che anche se fosse ripristinata l'immunità, non è quello il problema. Stanno semplicemente battendo cassa". Lo dice, interpellato dall'Adnkronos sul dossier Ilva, il deputato tarantino del M5S Giovanni Vianello.

"Noi non voteremo mai una cosa del genere - ribadisce il pentastellato - non vedo perché dobbiamo fare un favore agli indiani contro gli interessi degli italiani e dei tarantini".