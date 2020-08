Salvini: "Consigliere M5S passa alla Lega"

(Fotogramma)

"Probabilmente, già in questa settimana, presenteremo un primo caso, un consigliere comunale di una città capoluogo, del gruppo Cinque Stelle, che aderirà al gruppo della Lega". Matteo Salvini, parlando alla Camera del prossimo voto in Emilia, rivela che esponenti del M5S sono in arrivo nel suo partito. "Ce ne sono tanti - sottolinea - nei consigli regionali e non solo" con le valige in mano. "Fossi in Grillo, Conte e Di Maio, mi porrei il problema di questa crisi, evidentemente qualcuno ha tradito".