Emilia Romagna, Meloni: "Borgonzoni è la nostra candidata"

Giorgia Meloni (Adnkronos)

Lucia Borgonzoni "è la nostra candidata, stiamo facendo campagna elettorale, e pensiamo che Fratelli d'Italia possa fare la differenza in questa regione". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, arrivando a Bologna, a chi le chiedeva se la candidata della Lega sarebbe stata sostenuta dal partito. "Non abbiamo fatto mistero di avere fatto altre proposte ma siamo una coalizione e lavoriamo sempre per vincere, così come speriamo si voglia fare anche nelle altre regioni. Credo sia importante vedersi il prima possibile", aggiunge.

"Noi siamo già in campagna elettorale, stiamo già lavorando e ci aspettiamo nelle prossime ore di incontrare anche gli altri alleati della coalizione per chiudere anche le altre regioni ma qui in Emilia siamo già in campagna elettorale e stiamo facendo delle liste forti e competitive per portare un valore aggiunto come pensiamo che Fdi possa avere", conclude.