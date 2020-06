Prescrizione, Conte: "Va mantenuta norma in vigore da 1 gennaio"

"La norma che sarà in vigore dall'1 gennaio va mantenuta". Così il premier Giuseppe Conte in Conferenza stampa, a Palazzo Chigi, ha risposto a una domanda sulla riforma della prescrizione. "Dobbiamo garantire che i processi abbiano tempi ragionevoli. Stiamo lavorando, ci sono tante soluzioni tecniche per garantire la ragionevole durata dei processi".

"A fronte della riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal 1° gennaio, stiamo lavorando e sono sicuro che troveremo un'intesa per garantire la ragionevole durata dei processi" ha detto poi il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.