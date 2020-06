Elezioni Toscana, Renzi e Salvini smentiscono incontro

"La FakeNews di oggi è un incontro segreto RenziSalvini sulle colline fiorentine a suon di Chianti. Falso. Io Salvini lo vedo solo in Senato o da Bruno Vespa. Apprezzo che dal mojito si butti sul Chianti ma io non c’entro niente. Quante bufale ci tocca leggere...". Lo scrive Matteo Renzi, su Facebook, smentendo di aver incontrato il leader della Lega in una villa in vista delle elezioni regionali in Toscana.

"Mi vedo in villa con Renzi per un calice di rosso? Ho tanti difetti, ma se devo bere rosso scelgo altre compagnie, mai incontrato Renzi, in nessuna villa, a Firenze, Milano, Bologna e Bolzano", fa eco Salvini, nel corso di una diretta Facebook. "C'è una enorme fantasia dei giornalisti italiani", conclude Salvini.