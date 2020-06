Rai, Salini chiarisce su intervista Maggioni ad Assad

(Afp)

"L'intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall’Ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda". Lo afferma in una nota l'Ad Rai, Fabrizio Salini. La nota fa seguito a quanto diramato su Twitter dall'ufficio stampa della presidenza siriana, nella persona di Marwa Osman, che dà conto della richiesta avanzata dalla Rai di un'intervista del presidente Assad a Monica Maggioni, poi realizzata. Si aggiunge che la data di messa in onda era il due dicembre scorso, lunedì, salvo una richiesta della stessa Maggioni, lo stesso giorno, di un rinvio per "ragioni incomprensibili".

L'ufficio stampa sottolinea che la richiesta di rinvio è stata reiterata e nessuna data fissata per la messa in onda e questo "implica che l'intervista non sarà trasmessa". Viene quindi annunciato che "se l'intera intervista non sarà trasmessa dall'italiana RaiNews24 nei prossimi due giorni, la trasmetteremo noi sugli account presidenziali social e sui media nazionali siriani lunedì 9 dicembre alle 9, ora di Damasco". Non manca un commento: "Sarebbe stato meglio per un operatore europeo aderire ai principi proclamati dall'Occidente, specialmente alla luce del fatto che opera in un Paese che è parte dell'Unione Europea, che dovrebbe tutelare la libertà di stampa e il rispetto della diversità di opinioni come parte essenziale dei propri 'valori'".

"Chiarito che né Rainews24 né alcuna altra testata della Rai ha commissionato l'intervista al presidente della Siria Assad, né quindi ha preso impegni a trasmetterla, chi ha assunto accordi con la Presidenza della Siria per conto della Rai? E perché? Fermo restando che non si può cedere ad alcun ultimatum da parte di nessuno, men che meno da parte del capo dello Stato di un Paese straniero, siamo di fronte a una vicenda imbarazzante. La Rai deve fare chiarezza con urgenza e individuare le responsabilità. Senza alcun tentennamento. Questa volta è in gioco l'autorevolezza della Rai, la credibilità internazionale sua e dell'Italia". Lo sottolinea in una nota l'esecutivo Usigrai in merito all'intervista.