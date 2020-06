M5S, voci su passaggio di tre senatori a Lega

Immagine di repertorio (Adnkronos)

Erano presenti in Aula, ma non hanno votato la fiducia al dl terremoto. Tre senatori M5S -Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro- hanno fatto mancare il loro sostegno al governo. Per questo al Senato, in queste ore, si rincorrono rumors di un addio imminente e di un passaggio alle file della Lega, mentre qualcuno non esclude che nell'emiciclo di Palazzo Madama -dove a breve arriverà il premier Giuseppe Conte per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani- possa esserci anche qualche gesto plateale, a danno del M5S e a tutto vantaggio del Carroccio.

Non solo. Ci sarebbero altri due senatori M5S in bilico, pronti a lasciare già nelle prossime ore il Movimento. I numeri per garantire la sopravvivenza del governo, viene tuttavia spiegato dalle stesse fonti, non dovrebbero venire meno, complici le assenze nelle file dell'opposizione, assenze che dovrebbero far scendere la "linea di galleggiamento" abbassando i numeri della maggioranza necessaria per far passare la risoluzione della maggioranza.