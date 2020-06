I "problemi" che il Movimento Cinque Stelle ha agli occhi del gruppo dei Verdi nel Parlamento Europeo, con il quale sono in corso da mesi colloqui in vista di un eventuale ingresso dei pentastellati nel gruppo ecologista, non sono a livello europeo, ma sono tutti italiani ed è in Italia che vanno affrontati e risolti, a partire dai legami con la Casaleggio Associati. Lo sottolinea il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale Philippe Lamberts, a margine della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.