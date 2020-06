Sardine, Taormina e il tweet choc: bufera social

(Fotogramma)

"Per me le sardine sono un movimento che replica le varie articolazioni comuniste che hanno generato le brigate rosse". Lo scrive su Twitter l'avvocato Carlo Taormina, provocando una sequela di commenti sprezzanti e ironici ma anche diverse frasi di approvazione.

"Non è colpa sua Taormina. Ma di chi le ha dato in mano lo smartphone", commenta un utente che si definisce di sinistra. "Giù il fiasco", ironizza un altro. "Per me lei ha offeso tantissimi cittadini", osserva più serio un altro ancora. "Fregnaccia stratosferica che circoscrive I limiti intellettivi di un azzeccagarbugli di parrocchia. Punto", si legge in un altro commento.

Ma c'è anche chi fa osservazioni politiche dietrologiche: "Per me è un esperimento programmato a tavolino da Prodi, Bonaccini e altri piddini e sindacalisti, nato per la paura di perdere l'Emilia, e poi hanno continuato seguendo e insultando Salvini. Bonaccini non ha messo simboli sui suoi manifesti 'apolitici', guarda caso come le sarde...". E chi osserva: "Le sardine non hanno le palle che avevano le br".