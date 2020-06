Voce Libera, Carfagna: "Non disgregherà Forza Italia"

(IPA/Fotogramma)

"Voce Libera non disgregherà il partito". Così Mara Carfagna nel corso di un incontro presso la sede provinciale di Forza Italia a Salerno, in occasione dello scambio di auguri di Natale. "Obiettivo - prosegue - è quello di aggiungere, non di togliere, di aggregare, rivitalizzare l'area del centrodestra e, infine, aggregare mondi che hanno fatica ad indossare una casacca di partito". E ancora: "Non c'è un veto su Caldoro che ho sostenuto con convinzione ma c'è una parte di partito che crede che bisogna rinnovare e offrire agli elettori campani dinamiche nuove".

"Sarebbe la terza sfida Caldoro-De Luca. Servono sfide nuove orientate al rinnovamento. E' una straordinaria occasione per privilegiare l'unità, ma nessun veto. Naturalmente siamo pronti a fare la nostra parte".



A quanto si apprende, l'associazione della componente di Forza Italia che fa riferimento a Carfagna dovrebbe essere presentata dalla stessa vicepresidente azzurra della Camera venerdì 20, alle 12, alla Camera di Commercio di Roma nella Sala del Consiglio.