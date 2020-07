Caso Gregoretti, M.Giarrusso: "Autorizzazione Salvini? Prima le carte"

(Foto IPA/Fotogramma)

Sì o no all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini in merito al caso Gregoretti? "Lo vedremo dopo", perché "bisogna prima leggere le carte". Così all'Adnkronos il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso, membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.