Prescrizione, "da Pd proposta per cittadini e imprese"

(Fotogramma)

"Il Partito democratico è per una giustizia al servizio dei cittadini, per tempi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l’innocenza e nei quali le imprese, che hanno contenziosi, possano contare su esiti rapidi. E' questo il senso della nostra iniziativa che guarda agli interessi del Paese, al rispetto della certezza del diritto e della legalità". Così, intervenendo sul tema della prescrizione, il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota.