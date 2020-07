Meloni: "M5S schierato a difesa del sistema"

(Fotogramma)

"Il M5S ha preso i voti degli italiani come forza anti sistema in Italia e in Europa, e poi con quei voti si è schierato a difesa del sistema in Italia e in Europa. Normale che chi ha un briciolo di dignità si senta a disagio". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo l'espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento.

"Paragone ha sollevato il problema ed è stato espulso, eppure chiedeva solo la coerenza tra quanto detto in campagna elettorale e quanto fatto una volta al potere", aggiunge Meloni.