Decreti sicurezza, Salvini risponde a Zingaretti

Foto Adnkronos

"Il Pd vuole modificare i decreti sicurezza, togliendo poteri a sindaci e forze dell’ordine, e facendo ripartire il business legato all’immigrazione clandestina? Ci provi, la Lega è pronta a raccogliere un milione di firme degli italiani per indire un referendum su sicurezza e immigrazione". Lo dice Matteo Salvini commentando su twitter le parole pronunciate a Otto e mezzo su La7 dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, secondo cui "i decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra dell'Interno Lamorgese, a gennaio". "In Italia si arriva se si ha il permesso e il diritto di arrivare. Punto", aggiunge il leader leghista.