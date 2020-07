Bonetti spinge il piano infanzia in Ue

Il governo lavora su due "piani strategici", uno sull'infanzia e l'adolescenza e l'altro sulla parità di genere, per tentare di far fare all'Italia un "cambio di paradigma" e di "riportare al centro l'educazione". Lo spiega la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, oggi a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali.