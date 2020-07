Salvini: "Scommetto che Peppone voterebbe Lega"

"Scommetto che Peppone oggi voterebbe Lega!". E' il tweet del leader del Carroccio Matteo Salvini che manda "un saluto da Brescello, perla della Bassa" in provincia di Reggio Emilia. "Non avete idea di quanti vecchi comunisti mi abbiano detto in questi giorni: quelli del Pd preferiscono i banchieri agli operai, stavolta voto per voi!".