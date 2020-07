Caso Lega Ferrara, la replica del vicesindaco: "Ci dissociamo"

"Dimissioni di Solaroli? Ci faccia verificare i fatti. Domani parleremo con lui e con Anna Ferraresi." Così il vicesindaco Nicola Lodi, sul caso Lega a Ferrara sollevato da Piazzapulita. "Ci dissociamo - spiega in diretta -. Non c'è nessuna associazione all'amministrazione comunale. Noi sappiamo che questa azienda stava facendo un progetto e cercava personale. E' un'azienda privata, ha esposto un annuncio di tipo privatistico e non c'entra nulla con questa amministrazione", aggiunge Lodi, annunciando che "querelemo per danno di immagine chi manderà un'immagine distorta di questa vicenda".