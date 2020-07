Gregoretti, Brescia: "Casellati si dimetta"

>Giuseppe Brescia (Foto Fotogramma)

"La presidente del Senato si è resa protagonista di una decisione di parte, violando ogni criterio di imparzialità e facendosi chiaramente influenzare da motivi extraistituzionali. È un fatto grave perché stiamo parlando della seconda carica dello Stato. Dovrebbe dimettersi". Così Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

"Non è la prima volta che questo succede e per questo torno a chiedere le dimissioni. Quante altre forzature dovrà commettere su richiesta e a difesa del suo schieramento di riferimento? A quanti altri abusi assisteremo? Il ruolo che ricopre merita ben altri comportamenti, non per lezioni di stile, ma per rispetto delle istituzioni", aggiunge Brescia.