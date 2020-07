Salvini su Carola: "Cassazione? Non è giustizia, è vergogna"

(AFP)

"Per qualche giudice una signorina tedesca che ha rischiato di uccidere cinque militari italiani speronando la loro motovedetta non merita la galera, ma il ministro che ha bloccato sbarchi e traffico di esseri umani sì". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla sentenza della Cassazione che ha confermato l’ordinanza di scarcerazione per Carola Rackete. "Questa non è giustizia, questa è vergogna".