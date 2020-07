"Bologna tra tossici e sardine", agente denuncia furto identità

(Fotogramma)

Non sarebbe altro che un fake l'account Twitter del presunto poliziotto che conteneva 'apprezzamenti' nei confronti delle sardine. L'uomo ritratto nel post, infatti, ha riconosciuto la sua foto e ha denunciato alla polizia postale di aver subito un furto di identità. Si tratta di un agente che si è recato alla polizia postale per segnalare quanto accaduto. La stessa foto, peraltro, risalirebbe a tanti anni fa. Il tweet finito nella bufera è corredato dalla foto di un uomo con in mano una pistola e al collo un distintivo: "Ragazzi, vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute". Sul caso, e sul possibile autore, indagano intanto la Digos di Bologna e la Polizia Postale, che stanno effettuando gli accertamenti necessari. A pubblicare il tweet l'utente ‘Claudio8013’.

"Non sappiamo se è un fake, se è il prodotto delle centrali dell’odio ben presenti nella politica italiana o se sia davvero un appartenente alle forze dell’ordine - scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Leu, che ha segnalato l’accaduto -. Data la gravità e la potenziale pericolosità del messaggio siamo certi che il ministero dell’Interno e i vertici della polizia interverranno al più presto per le opportune verifiche, per far bloccare questo account, e per provvedimenti immediati nel caso l’autore sia un rappresentante delle forze dell’ordine. Sulla vicenda presenteremo un’interrogazione parlamentare".